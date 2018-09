Sabato e domenica due giorni per i bimbi

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Imparare a leggere le previsioni del tempo come un vero meteorologo, scoprire cosa sono gli anticicloni, i loro possibili effetti e le conseguenze delle variazioni di pressione atmosferica: a Valmontone Outlet il prossimo fine settimana il meteo diventa a portata di bambino grazie al secondo appuntamento con il Kids Festival.Il weekend di sabato 15 e domenica 16 settembre sarà infatti dedicato a tutti i piccoli visitatori incuriositi dalle previsioni del tempo che potranno diventare Meteorologi per un giorno insieme a un esperto della materia come Andrea Giuliacci che, sabato 15 a partire dalle 16, incontrerà e risponderà a tutte le domande dei piccoli meteorologi in erba. Oltre ai laboratori climatici, tutti i bambini potranno partecipare a un vero e proprio meteo casting per esercitarsi a leggere le previsioni del tempo davanti al green screen.