Ryder Cup a Roma, ma quello non è il Colosseo

La Ryder Cup di golf si farà a Roma nel 2023 oppure in una cittadina del sud della Francia? A guardare bene il video che dovrebbe fungere da memo per la più prestigiosa manifestazione golfistica mondiale, il dubbio sorge eccome. Perché nell'èra digitale i simboli sono importanti, forse anche più delle parole. E gli autori del filmato promozionale hanno indubbiamente preso fischi per fiaschi, riversando sul Campidoglio della sindaca Virginia Raggi vagonate di sfottò. «Il Colosseo? Macché. Al suo posto c'è l'Arena di Nimes, in Francia. Si tratta di un video ufficiale della sindaca che ha privato Roma della grande opportunità e dei miliardi delle Olimpiadi 2024», attacca il deputato di Italia Viva, Luciano Nobili. Il Pd rincara: «La Raggi non riconosce più nemmeno il Colosseo, non può ricandidarsi». In buca, per ora, va solo la gaffe. Davvero colossale. (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 05:01

