Rutelli lancia la scuola civica

Una scuola per formare amministratori civici competenti con una visione globale dei problemi di Roma. E, chissà, una nuova classe dirigente in grado di produrre il sindaco della capitale del 2030. E' la nuova Scuola di Servizio civico promossa dall'ex sindaco della capitale Francesco Rutelli. Le lezioni inizieranno a settembre con corsi di sei mesi. Inoltre si andranno a toccare con mano le criticità nelle diverse zone della città. «La Scuola di Servizio civico - ha spiegato Rutelli - è un'iniziativa di volontariato per formare giovani motivati e appassionati ma soprattutto competenti, per mettersi al servizio della capitale. Magari diventando il sindaco di dopodomani». Per i docenti sono già disponibili 130 personalità: da Sabino Cassese a Renzo Arbore, a Paola Severino, accademici, manager, professionisti, docenti di innovazione digitale. «La scuola è autofinanziata, speriamo ci siano tante persone che adottino uno studente». La sede sarà in via Ostiense.(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 05:01

