Rutelli: «Il dialogo tra cinema e realtà in movimento»

Michela Greco

Il festival della visione. È il sottotitolo che battezza la seconda edizione di Videocittà, che dai dieci giorni di durata del 2018 si espande fino a oltre due mesi dal 20 settembre a dicembre portando eventi visivi, mostre immersive, video talk, spettacoli dal vivo e iniziative legate alla moda dall'Ex Caserma di via Guido Reni (quartier generale della manifestazione) in vari luoghi di Roma.

«Proporremo un gran numero di eventi che vanno dal cinema alle Instagram stories», ha annunciato ieri il direttore artistico Francesco Dobrovich, che ha affiancato nella presentazione il presidente Anica e ideatore di Videocittà, Francesco Rutelli: «La nostra ambizione, come lo scorso anno, è proporre un dialogo creativo tra il cinema e le realtà trasformative delle immagini in movimento». Nessun evento programmato in comune con la Festa del Cinema di Roma cui ci lega un rapporto di amicizia e collaborazione - ha assicurato Rutelli - ma la nostra esperienza stavolta è più diffusa nel tempo, ma molte iniziative dal Dna ibrido tra cinema e innovazione.

Il primo appuntamento è dal 20 al 22 settembre con il Roma Creative Contest, Festival Internazionale di Cortometraggi, che celebra la sua nona edizione alla Ex Caserma Guido Reni e ha come presidente il regista Gabriele Mainetti, mentre il 24 settembre saranno protagonisti i Digital Yuppies, network di professionisti e talenti dell'industria digitale e creativa. Si prosegue con le opere di animazione grafica di Errore digitale e con l'anteprima, il 10 ottobre, dello Spring Attitude, Festival di musica elettronica e arte digitale, ospitato dal Maxxi l'11 e il 12 ottobre. Dal 5 al 9 novembre Videocittà ospiterà la prima edizione di Virtual Reality Experience, con quaranta opere immersive selezionate nei festival internazionali e dal 9 ottobre al 6 gennaio ci si immerge invece nella mostra esperienziale dedicata a Claude Monet. Tra gli higlight di Videocittà 2018 c'era il videomapping, che torna con Solid Light, il progetto dedicato alle videoinstallazioni monumentali, quest'anno previste a Piazza della Minerva, sulla Basilica di Sant'Agostino e al Pantheon, con un'installazione luminosa che, promettono, sarà visibile da una distanza di 30 kilometri. Tra gli altri eventi in programma, infine, il decimo The 48 Hour Film Project, lo Youth Mundus, la VideoArt Week e un convegno al Senato sul tema del DeepFake e sulle pericolose deformazioni della realtà legate alle tecnologie digitali.

Tutte le informazioni su www.videocitta.com

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

