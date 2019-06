Rutelli: «Da quel disastro nacque una nuova coscienza ambientale»

Francesco Rutelli, nell'anno dell'incidente di Chernobyl, già si occupava di quelle tematiche ambientali che avrebbe poi portato nei Verdi Arcobaleno, fondati 3 anni dopo. A Leggo racconta l'impatto di quel disastro.

Ci fu subito paura?

«Il pericolo fu un fatto nuovo nella vita delle persone e si scatenò il panico. Se ne parlava tra casalinghe, a tavola in famiglia si parlava del cesio nell'insalata. Le persone affollavano i supermercati a fare scorte di acqua e cibo. Si aveva il terrore delle radiazioni nel terreno. Le mamme non portavano i bimbi a scuola».

Quali furono gli effetti immediati?

«È stato il punto di crisi irreversibile dell'energia nucleare. C'era già stato l'incidente americano di Three Mile Island, ma si comprese l'impossibilità di fermare incidenti di portata maggiore. La paura nell'opinione pubblica fece alzare i requisiti di sicurezza e lievitare i costi economici dell'energia nucleare».

Chernobyl mette ancora paura?

«Due settimane fa ho parlato con un dirigente dell'Agenzia europea dell'ambiente e mi ha raccontato che ancora oggi ci si può avvicinare solo con tute altamente protettive».

Dopo il disastro è cambiata la coscienza ambientalista?

«Per la prima volta si è capito che un danno ecologico non può essere circoscritto ai confini. La comunità internazionale mise al bando le sostanze che distruggono l'azoto nell'atmosfera, a Latina dopo il referendum sul nucleare facemmo chiudere la centrale».

