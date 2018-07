«Russia 2018 è costata 71 milioni La Rai ne ha offerti 68 e ha perso»

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco CastoroMONTECARLO - Forse ha proprio ragione Piero Chiambretti: «Se i Mondiali di Mediaset sono un grande successo è merito di un solo uomo, Giampiero Ventura. Senza l'eliminazione dell'Italia il Biscione non avrebbe mai preso i diritti esclusivi. Quindi è giusto dargli il premio Tu sì que Vales». Battute a parte, i Mondiali di calcio stanno colorando d'oro l'estate di Mediaset: «Ci sono costati 71 milioni, la Rai ne aveva offerti 68», ha rivelato Piersilvio Berlusconi. Merito degli ascolti e degli introiti pubblicitari (+2% sul bilancio semestrale e un luglio strepitoso), tanto che all'azienda di Cologno è venuta una grande voglia di continuare con il calcio. Sono stati acquisiti i diritti di una decina di partite ufficiali delle nazionali straniere e si sta tentando un accordo per le gare di Serie A con Sky o Perform.Per il momento ci sono i nuovi palinsesti che Pier Silvio Berlusconi ha annunciato. Da Canale 5 sempre più comandato dalle donne, a Italia 1 con Iene e comici in primo piano, e Retequattro votata all'approfondimento. Sulla rete ammiraglia ai confermati programmi di Maria De Filippi (Tu sì que vales, C'è posta per te e Amici), il Gf Vip di Ilary Blasi e l'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, si aggiunge Simona Ventura, che sarà alla guida di Temptation Island Vip. L'altra reginetta del Biscione, Barbara d'Urso, sarà anche quest'anno protagonista h24. Da Domenica Live a Pomeriggio 5, nonché alla Dottoressa Giò, le cui riprese si girano a luglio e agosto. Sul Grande Fratello c'è una pausa di riflessione. C'è tempo, visto che va in primavera. Pier Silvio Berlusconi ha confessato di non aver gradito le polemiche scaturite dall'ultima edizione condotta dalla d'Urso. «A un certo punto ci siamo detti ha ammesso il vicepresidente di Mediaset - stiamo esagerando. Per carità, nessun imbarazzo perché si vede di peggio, tuttavia siamo intervenuti». Vedremo anche Scherzi a parte e Ciao Darwin con Bonolis, la fiction di Morandi e due serate evento con Brignano. Mentre i suoi colleghi saranno tutti su Italia 1 (Pintus, Pucci e Battista). Retequattro invece diventa la diretta concorrente di La7 in una sfida all'ultimo talk, con Palombelli, Greco e Porro che scendono in campo. In attesa della tv che vuole fare Renzi, a cui a Mediaset non dispiace aprire la porta. E continuando a sognare la sitcom di casa Totti e l'ok di Celentano per il cartone Adrian.riproduzione riservata ®