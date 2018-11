RUSPA SALVINI

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèLa villa, sfarzosa e abusiva, dei Casamonica alla Romanina sarà demolita a partire dal prossimo 26 novembre. Lo hanno annunciato ieri, soddisfatti, Nicola Zingaretti e Matteo Salvini. Il leader leghista e ministro dell'Interno ha esultato trionfante alla sua maniera: «Sono felice: useremo la ruspa per abbattere quella villa. Sulla legalità, dalle parole vogliamo passare ai fatti».La villa dei Casamonica era stata sequestrata e affidata in gestione alla Regione Lazio. Il governatore, Nicola Zingaretti, ha annunciato ieri che l'edificio sarà demolito: «Si tratta di un'iniziativa molto più che simbolica, quello che abbatteremo è un edificio che si trova nel cuore del quartiere, dove vivono ancora molti esponenti di quella famiglia». Zingaretti ha poi aggiunto: «Vado in quel territorio, insieme alle associazioni, da quasi un anno e mezzo. All'inizio eravamo soli, ora invece vediamo i cittadini del quartiere che hanno avvertito la presenza delle istituzioni e questo ha risvegliato in loro la fiducia. Questa è la cosa più bella ed è per questo che la Regione ha deciso di andare avanti e abbattere la villa». Un primo passo verso una potenziale rinascita del quartiere: «In questa zona si sta costruendo un'area fondata sulla legalità, in cui aumenteranno i servizi per i cittadini».La villa destinata all'abbattimento sarà trasformata in un giardino pubblico che sarà gestito dal comitato di quartiere locale. Un'altra villa confiscata ai Casamonica in passato è stata già data in appalto dalla Regione ad un'associazione di familiari di bambini affetti da autismo. Nicola Zingaretti e Matteo Salvini erano già stati insieme alla Romanina per un sopralluogo: era il giugno scorso e da circa un mese non si parlava che dell'aggressione ai danni di un barista e una cliente disabile, da parte di un Casamonica che pretendeva di essere servito per primo, saltando la fila.A luglio Salvini aveva promesso di radere al suolo la villa e ora quanto annunciato dal ministro dell'Interno sta per diventare realtà: «Sono orgoglioso di aver messo nel Decreto Sicurezza più soldi e poteri per la lotta alla mafia. Su questi temi, ascolterò e collaborerò sempre con tutti gli amministratori locali d'Italia. Presto restituiremo ai cittadini altre ville confiscate ai criminali, non solo a Roma, ma anche in Sicilia e in Toscana».riproduzione riservata ®