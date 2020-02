Rula e Diletta, due primedonne per il Festival E il reality di RaiPlay fa arrabbiare i giornalisti

Seduti con Amadeus e i direttori Rai c'erano Nicola Savino e Giorgia Cardinaletti, la conduttrice del nuovo reality in diretta voluto da Viale Mazzini per sostituire la conferenza stampa (decisione che ha mandato su tutte le furie diversi giornalisti). Ma tutti gli occhi della sala stampa erano puntati sulle due prime donne del Festival di Sanremo, Rula Jebreal e Diletta Leotta, al debutto. Rula, seduta alla destra del capo, è apparsa determinata come una centometrista ai blocchi di partenza.

Alla sinistra del capo era seduta Diletta Leotta, una miniera d'oro per i manager (Lucio Presta farebbe carte false per averla nella sua scuderia). Vestitino bianco con cinta marrone piuttosto alta per evidenziare il suo esile punto vita, pettinatura chignon alta, Diletta è sembrata giù di giri, un po' assonnata un po' rilassata. Solo un'apparenza. Spesso con lo sguardo basso, leggeva, quasi per stemperare l'ansia. In più di un'occasione ha sistemato con cura il colletto calante del vestito, scollato fino al terzo bottone (rigorosamente aperto). Nessuna apertura invece sul suo ruolo all'Ariston. Ha perfino invitato rispondendo a una domanda sulle critiche ricevute - la sua nemica a tutto campo, Paola Ferrari, a prendere un caffè insieme. E la conduttrice della Domenica sportiva ha replicato con un video sul sito di Leggo - augurandole un buon Festival. (M. Cas.)

