RUI PATRICIO 7 Trema per tre legni e impreca contro i compagni per gli errori difensivi. Poi fa il suo, parando alla grande il rigore inutile di Ibra.

MANCINI 4,5 Difficoltà in impostazione e nel mutuo soccorso verso i compagni in difficoltà, poi pure il rosso. Sembra appesantito dai cenoni dei giorni precedenti.

SMALLING 6 Prova a immunizzare Giroud, ma non è supportato dal suo staff. Resta fieramente in piedi fino all'infilata decisiva di Leao

IBANEZ 4 Potrebbe scrivere un focus sui black out nei momenti topici. Quello di ieri sera è imperdonabile.

KARSDORP 5 Duello a fiamma viva con Theo Hernandez. Finisce con un rosso e troppo nervosismo.

VERETOUT 5,5 Ancora un mezzo flop. Tanta frenesia, tanto sudore e tanti errori. Non basta la buona volontà (71' Cristante sv).

PELLEGRINI 6 Prova ad accendere le luci giallorosse a San Siro ma si trova nel suo habitat solo nella ripresa. Quando le energie vengono meno (71' Felix 5,5: strappi, troppo lontano dalla porta).

MKHITARYAN 6 Prova ad alzare il livello ma fatica troppo contro la mediana rossonera. E' comunque quello che fa uscire più spesso la patata bollente dalla metà campo trovando pure i guanti di Maignan.

VINA 5 Con Ibanez sembrano Cochi e Renato. Messias lo porta a spasso per tutto il match (71' El Shaarawy 5,5: stanco).

ZANIOLO 5,5 In potenza. Nel senso che sembra stia per spaccare il mondo ma poi si inceppa sul più bello. A volte per errori suoi, a volte per arbitri disattenti.

ABRAHAM 6 Carbone amaro quando allarga il braccio sul dubbio rigore, dolcetto di consolazione quando devia in porta il tiro di Pellegrini (76' Shomurodov sv).

MOURINHO 5,5 Approccio da Dolce Natale, poi la Roma si riprende ma paga i consueti errori: individuali, arbitrali, generali.

(F.Bal.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

