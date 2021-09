RUI PATRICIO 7,5

Sicurezza e controllo, tutto quello che un portiere deve avere. E quei prodigi nel secondo tempo che valgono un tesoro

KARSDORP 6,5

Un'ora col green pass che gli permette sortite offensive niente male. Poi soffre la ripresa di Boga

MANCINI 6

Frena Raspadori, ha maggiori difficoltà con Scamacca ma tiene botta fino alla fine

IBANEZ 6

Perde la concentrazione in un paio d'occasioni ma salva quasi sulla linea e suona la carica nel finale

VINA 5,5

Esausto dalle traversate in Sudamerica. Sul gol di Djuricic ha colpe

VERETOUT 5,5

Ringhia ma non morde. E Mou se ne accorge (74' Shomurodov 6: l'assist per ElSha e tanti muscoli)

CRISTANTE 7

Formato Europeo. Recupera, pressa e segna. Anche se con qualche errore di fraseggio, ma con tanta passione

ZANIOLO 6,5

Maturato e con tanto spirito di sacrificio. Gli manca il guizzo davanti (74' Perez: brio, tanto brio)

PELLEGRINI 7

A tratti principesco: assist per Cristante e tanti pericoli per Consigli. Capitano a tutto campo, nonostante qualche comprensibile errore

MKHITARYAN 6

Svaria tanto, ma va al tiro solo una volta. E lo svirgola (69' El Shaarawy 8: una magia da fuori, la folla corsa sotto la Sud. Una serata magica per il Faraone di cui qualcuno forse si era dimenticato)

ABRAHAM 6,5

Ancora un palo e tanta sfortuna per l'inglese che però non si arrende mai e si sbatte anche in difesa

MOURINHO 7

Mille panchine, e una notte da fiaba. La sua Roma soffre contro un bellissimo Sassuolo ma la vince con cuore e carattere



