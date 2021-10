RUI PATRICIO 6

Una mancata uscita nel primo tempo è salvata da Mancini che poi rischia di metterlo nei guai nel finale con un brutto retropassaggio.

KARSDORP 6,5

Parte come un treno, poi frena anche perché dalle sue parti c'è Insigne. Si fa rivedere nel finale

IBANEZ 6,5

Die Hard. Ha una voglia di riscatto che se lo divora e non risparmia modi rudi sugli attaccanti napoletani. In fase di impostazione però è pollice giù.

MANCINI 6,5

Due interventi immani su Osimhen e la fronte sempre alta. Peccato per quel retropassaggio finale

VINA 6

Corre ovunque, senza fiatare e rifiatare. Con limiti tecnici ma con ardore.

VERETOUT 6

Non suona la Marsigliese in fase di inserimento perché c'è da alzare la trincea su Ruiz e Zielinski.

CRISTANTE 7

Brain e non Bryan. Nel senso che usa tanto cervello al servizio della squadra. Azzanna palloni e fa ripartire le azioni. Bravo.

ZANIOLO 6,5

Ha un'altra marcia, ma pure il serbatoio che non gli può garantire benzina per 90'. Alcuni strappi sono impressionanti.

PELLEGRINI 6,5

Idee brillanti e tanto cuore. Al momento di fare male però cicca il gancio sotto porta.

MKHITARYAN 5

Ingessato, confuso. Non sembra il Miki della scorsa stagione. Gli oneri tattici lo frenano ma pure lui appare fuori giri (66' El Shaarawy 6: un po' di pepe).

ABRAHAM 6

Si divora un gol nel primo tempo ma prova sempre a essere il catalizzatore offensivo (86' Shomurodov sv)

MOURINHO 6,5

Ferma la corsa del Napoli di Spalletti e supera il trauma Bodo. La Roma titolare è con lui e lo ha dimostrato. Ma non può bastare per una stagione intera. Espulso per proteste eccessive



Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA