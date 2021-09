RUI PATRICIO 6

Tre gol sono tanti, ma non ha colpe specifiche su nessuno dei tre. Poi evita il poker con una parata da Champions

KARSDORP 5

L'assist per Pellegrini è solo un'illusione. Domenica da incubo dalle sue parti (78' Smalling ng)

MANCINI 5

Parte concentrato come al solito ma nella ripresa non ne azzecca una: sfortunato nella deviazione del pareggio, totalmente colpevole su Caprari

IBANEZ 6

Il meno colpevole della groviera di Verona. Nervi saldi e intelligenza tattica per provare a coprire gli errori dei compagni

CALAFIORI 5

Timido, impacciato. L'ex Caprari lo tiene chiuso in casa e lui non trova la chiave per uscire (78' Mayoral ng)

CRISTANTE 5,5

Uscite in ritardo sulla zona centrale. Coglie una traversa e dà tutto fino alla fine. Non basta

VERETOUT 5

Il clima è da combattimento, ma Jordan pare rimasto sotto il plaid sul divano. Errori su errori soprattutto in fase di copertura (66' Perez 6: ci prova in tutti i modi)

ZANIOLO 5

Lo raddoppiano, triplicano. E lui non riesce a liberarsi come faceva un tempo. Stand by (66' El Shaarawy 5,5: niente magie stavolta)

PELLEGRINI 7,5

Un Trilogy quel gol di tacco che ricorda un mix tra Amantino Mancini e Baggio. Innesca pure l'autogol di Ilic e dimostra di essere il faro assoluto della Roma di Mou

SHOMURODOV 6

Dialoghi difficili con Abraham. Fisico e caparbietà lo aiutano a essere comunque su ogni pallone (66' Mkhitaryan 5,5: troppo lontano dalla porta)

ABRAHAM 5,5

Domenica lunatica. E' nervoso, forse non è al meglio. Il primo tempo è pessimo, nella ripresa avvia e quasi conclude l'azione del 2-2

MOURINHO 5,5

Tradito da errori individuali e tanta stanchezza. Nella ripresa cambia tre modulo ma la folle corsa si ferma all'Arena



Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA