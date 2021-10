RUI PATRICIO 6

Solo occhiatacce e un paio di interventi facili facili. Domenica in pantofole

KARSDORP 6,5

Primo tempo disattento e timido, poi riprende smalto e ritrova la voglia di far male come ai bei tempo

MANCINI 6,5

Una unica disattenzione su Pinamonti, poi gestisce con attenzione correndo pure a riparare i guasti dei compagni

SMALLING 6

Impacciato su Pinamonti. Ne benedice l'uscita dal campo e rifiata. Ne finale nuovo ko (90' Ibanez sv)

VINA 5,5

Partenza col derby ancora impresso negli occhi. Cresce nella ripresa ma è stremato (84' Calafiori sv)

VERETOUT 6,5

Rompe le scatole a mezza Toscana scombinando i piani di Andreazzoli e permettendo a Darboe e poi a Cristante di smistare il gioco

DARBOE 6,5

Un solo errore acerbo. Poi fa valere la personalità facendosi sempre trovare al centro del palco (64' Cristante 6: amministra bene il finale)

ZANIOLO 6,5

Incassa e risponde. Al termine di una settimana delicata Nicolò mette in campo la versione Spartano. Dominante. Ora gli manca solo il gol. (84' El Shaarawy sv)

PELLEGRINI 7,5

Firma d'autore. Prima sul contratto poi ancora in campo. Nel primo tempo delizia l'Olimpico e rompe il ghiaccio con un altro gol. Rischia di farne altri due nella ripresa. E chissà al derby

MKHITARYAN 7,5

Pressing sul primo marcatore, assist e gol. Cosa diavolo si può chiedere di più a un esterno? Applausi (90' Zalewski sv)

ABRAHAM 7

Ipnotizza tutti. Sull'ennesimo palo nasce il gol di Mkhitaryan poi deve vedersela con Vicario e Stojanovic. Se era pure fortunato si poteva già pensare a una statua

MOURINHO 7

Domina un'altra piccola portando a casa tre punti pesanti. La sua Roma riacquista sicurezza soprattutto in fase offensiva. E la classifica ride.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA