RUI PATRICIO 6

Non si aspettava la Taranta a inizio partita. Poi la serata scorre tranquilla

KARSDORP 6

Di Mariano lo coglie spesso con la testa tra le nuvole. Nella ripresa si sveglia

KUMBULLA 6,5

Un gol di personalità che cancella qualche ballo di troppo dietro

IBANEZ 5,5

Primo tempo alla Roger contro le big: impaurito e nervoso. Nella ripresa fa calare i battiti e le cose vanno molto meglio

MAITLAND-NILES 4,5

Fase difensiva disastrosa come dimostra il buco sul gol di Calabresi. Maggiore fermezza quando c'è da spingere, ma nemmeno troppa. Paga pure il cambio di fascia (1' st Vina 6: un po' meglio, non ci voleva molto)

VERETOUT 5

Il fumo di Londra gli entra negli occhi e gli oscura la vista sia quando c'è da concludere verso la porta sia quando c'è da dare una mano in copertura (1' st Zaniolo 7: entra col fuoco dentro: palo, assist, un rosso procurato e un senso di potenza)

CRISTANTE 6

Centralmente il Lecce trova fori e fragilità. Poi gli si affianca Oliveira e ritrova serenità

FELIX 5,5

Esuberante, attento nei movimenti in profondità. Quando però arriva il momento di essere lucidi va in difficoltà. Ancora acerbo (18' st Shomurodov 6,5: finalmente un bel gol, e tanta freddezza)

OLIVEIRA 6

Accende le sinapsi del gioco offensivo della Roma fornendo due assist e battendo l'angolo dal quale nasce il gol di Kumbulla. Nella ripresa fa un passo indietro, in tutti i sensi

PEREZ 4,5

Fumoso, arruffone. Un motivetto già ascoltato che somiglia tanto a quelle canzoni estive che fanno rima con selfie, mare e spritz. Al Barcellona è cresciuto studiando Messi, probabilmente però erano in due classi diverse. (1'st Mkhitaryan 7: tutta un'altra musica. E centesima con la Roma con tanto di assist al volo per Shomurodov)

ABRAHAM 7

Si vede poco nel primop tempo, ma è decisivo sempre. Mette sulla testa di Kumbulla la palla del pareggio e manda spesso in verticale Felix. Poi segna un gol da sogno, da grande bomber. Esce tra gli applausi (41' st Zalewski sv)

MOURINHO 6

Servono lo scossone a fine primo tempo e tre cambi. La sua Roma reagisce ma ancora non riesce a brillare.

(F.Bal.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA