RUI PATRICIO 6

Nel primo tempo deve solo inghiottire un tiro di Bandinelli. Poi arrivano pericoli inattesi sui quali può poco o nulla

MANCINI 6

Sfortunato nelle deviazioni. Fa la voce grossa più in area avversaria che in quella amica. E prende un giallo esagerato

SMALLING 6,5

Ha gli anticorpi giusti per tenere a bada Pinamonti per 45 minuti abbondanti. Poi pure lui arretra troppo

IBANEZ 6

Il meno statico del reparto. Nel bene e nel male

KARSDORP 6,5

Bandinelli lo costringe sulla difensiva. Se la cava e nel finale mette due diagonali risolutive

OLIVEIRA 7

Alla Sergio (Leone) per oltre un'ora. Regala assist, segna il primo gol di movimento e detta il gioco. Mezzo voto in meno per copre Bajrami in occasione del gol.

CRISTANTE 6,5

Si alterna sul palchetto con Oliveira e in più ci aggiunge un lavoro di cucitura davanti alla difesa

MKHITARYAN 7

E' un ladre gentile, come Lupin. Ruba palloni coi guanti di velluto e regala l'assist per il gol di Zaniolo. (75' Veretout 6: regala fiato in un momento delicato)

MAITLAND-NILES 6

Bene fino a che non gli vengono affidati compiti difensivi. Mourinho lo toglie per evitare altri guai (58' Vina 6: la sufficienza, in tutto e per tutto)

ZANIOLO 7,5

Sgroppa, segna, litiga con gli arbitri, regala assist. E' Resurrection, come Matrix. E' questo il Nicolò che serve alla Roma (79' Felix sv: corre a sprazzi)

ABRAHAM 8

Viene da dire: what else? Segna una doppietta da killer autentico e fa salire la squadra come il miglior Dzeko. Aggiungiamoci pure il tacco sullo 0-3 e i calcioni rimediati nel finale. Black Mamba

MOURINHO 7,5

Aggressiva e spettacolare nel primo tempo, poi le solite paure. Ma con Oliveira è un'altra storia e arriva la terza vittoria di fila. Basta poco.

(Francesco Balzani)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA