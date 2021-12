RUI PATRICIO 6

Il tiro di Svanberg è angolatissimo, sul resto dei pericoli è attento

MANCINI 5,5

La paura del giallo lo condiziona. Sopperisce con senso della posizione ma sul gol di Svanberg pure lui poteva osare di più (73' Vina 5,5: quanta imprecisione)

SMALLING 5,5

Arnautovic esce subito, e cambia il piano di difesa del territorio. In fase di marcatura è quasi perfetto, peccato che Smalling, in fase di impostazione, non sia stato altrettanto attento

IBANEZ 6

Pedina Soriano, si sdoppia su Olsen e Barrow. Insomma il lavoro è tanto ma lo svolge discretamente. Pure per lui pollice giù in manovra

KARSDORP 5,5

Biondo come il Tevere di una volta. E' l'unico giallorosso a provare a far scorrere il fiume nel verso giusto

VERETOUT 4

La centesima con la Roma è un disastro. Errore grave di copertura su Svanberg e una serie di dormite che necessitano di una secchiata gelata in faccia (64' Cristante 6: fino a due giorni fa era positivo al Covid. Ieri è stato tra i migliori)

MKHITARYAN 5,5

Si porta dietro il solito spartito ma non trova grande accompagnamento. Cerca allora due assoli e per poco non fa piangere il Bologna

DIAWARA 4,5

Anonimo. Nemmeno i complimenti di Mou gli permettono un upgrade che si attende da mesi, da anni. (1' st Perez 5: cerca di dare la scossa, ma è solo una impressione)

EL SHAARAWY 5,5

Il motore è bollente visti i chilometri percorsi in questi giorni. E va in panne nella ripresa dopo una gara quasi tutta votata al recupero su Olsen (52' Shomurodov 5,5: tanto cuore, ma conta pure il cervello)

ZANIOLO 5

Balla da solo e si becca pure un giallo per simulazione. Serata senza senso contro un Theate gigantesco

ABRAHAM 6

Il giallo è inesistente. I suoi tentativi sono vani nonostante la buona volontà. Almeno ci prova però

MOURINHO 5

Ti aspetti una Roma feroce come col Toro. Ti ritrovi una squadra moscia e senza idee

