RUI PATRICIO 6

Essenziale sui pochi tiri che gli capitano. Trema sul palo e si arrende su Gabbiadini senza colpa

MANCINI 6

Mura un paio di tentativi ma pure lui non ha il mordente di Bergamo e si incaponisce palla al piede

SMALLING 5,5

Beautiful per un tempo. Poi commette due errori non da lui da cui nascono il palo di Candreva e il gol di Gabbiadini. Sfortunato.

IBANEZ 5,5

Vedi sopra. Perde concentrazione proprio a un passo dalle meritate ferie dopo un buon inizio stagione

KARSDORP 5,5

Serata poco audace in cui finisce col contenere Augello più che provare a far male

VERETOUT 6

Il Mercurio di Bergamo ha qualche messaggio divino per le punte che però non sono in palla. Nella ripresa cala (22' st Shomurodov 6,5: gode a metà. Gol di prepotenza e fortuna, ma sul pari ha pure lui delle colpe di marcatura)

CRISTANTE 6

E' quello che al cenone parla poco ma sparecchia. Bada al sodo, ma si poteva osare di più alzando maggiormente il baricentro

MKHITARYAN 6,5

Apre le audizioni fornendo assist a profusione ad Abraham e gli altri. Nessuno passa il provino

VINA 5,5

A Natale sono tutti più buoni? Lui no. Legna Candreva, ma è poco preciso (22' st El Shaarawy 5,5: si vede che non è al meglio)

ZANIOLO 6

Fa rombare il motore ma quando è il momento di mettere la quarta si blocca. Trova pure due volte Falcone sulla strada

ABRAHAM 6

Vedi Bergamo e poi copi, o quasi. Ma stavolta angola troppo il tiro dopo due minuti. Resta il più lucido della manovra offensiva. La caviglia lo frena pochi secondi dopo l'inizio della ripresa (2' st Felix 5: si divora un gol e non è quasi mai lucido quando c'è da esserlo)

MOURINHO 6

Quale è la vera Roma? Quella schiacciasassi di Bergamo o quella timida e confusa vista con la Samp?



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA