RUI PATRICIO 6

Due micro pericoli dell'Udinese nel primo tempo che rischia di far diventare macro. Poi è provvidenziale su Deolofeu

KARSDORP 6

Non regala sorprese, ma ha decisamente più coraggio rispetto a Verona. Ripresa in calo

MANCINI 7

Rimette a posto la segnaletica crollata sotto la grandine del Bentegodi. E mette lo stop a due passi dalla linea di porta sul finire del primo tempo. Provvidenziale pure nel finale da incerottato

IBANEZ 6,5

Irruenza, nel bene e nel male. Quando c'è da mordere in anticipo, e quando perde qualche pallone in gestione. Nel finale si sposta sulla fascia

CALAFIORI 7

Mezz'ora in imbarazzo, poi si scatena e diventa il mattatore della festa. Corsa alla Nela e cross perfetto per il gol di Abraham (24' st Smalling 6: più fisico con Beto)

VERETOUT 6

Malinconico in fase offensiva dove si vede molto meno. Però fa rispettare l'ordine nel condominio

CRISTANTE 5,5

Equilibratore per forza, nel senso che non ce ne è uno in rosa come lui. La stanchezza lo porta a sbagliare troppi palloni

ZANIOLO 6

Fiducia ripagata. Manca la scintilla ma si sbatte per tutto il campo e prende un palo (28' st El Shaarawy: una sola occasione, la spara alle stelle)

PELLEGRINI 6

Lui non si ferma mai. Scrive, canta e svuota pure il palco a fine serata. Il rosso è una ingiustizia che gli costa il derby

MKHITARYAN 6

Parte forte e finisce con interventi preziosi. Essenziale ma meno magico rispetto al passato

ABRAHAM 7

Elegante e puntuale con la rosa in mano quando gli arriva l'unico pallone da buttare dentro (40' st Shomurodov ng)

MOURINHO 6,5

Meno spettacolare e più cinica. La sua Roma riscatta il ko di Verona con una prova di concretezza. Ma che amarezza per Pellegrini.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA