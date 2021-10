RUI PATRICIO 6

Apre la smart box e trova un viaggio gratis per una meta impossibile. Fissa il muro per 90 minuti, poi bell'intervento per evitare il gol

IBANEZ 6

Fuori ruolo, e si vede

SMALLING 6,5

Bada poco alla stile. poi segna il primo gol stagionale

KUMBULLA 5,5

Esce dalla zona rossa. Ma alcuni dialoghi con Patricio e Smalling non convincono mica. E riesce a beccare un giallo

CALAFIORI 6,5

Manda al bar l'avversario di turno, nel finale evitando un gol

DARBOE 6,5

Strappa dai piedi di Villar e Diawara il ruolo di prima alternativa. Il perché lo fa vedere quando serve in verticale El Shaarawy (70' Diawara 6)

CRISTANTE 6

Sfrutta qualche errore avversario, ma pure lui non è sempre lucidissimo

PEREZ 5,5

Prova ad alzare il ritmo, senza successo (64' Zaniolo 6,5: concretezza)

PELLEGRINI 6,5

Amministra le energie, tiene i colpi migliori nel finale (77' Villar sv)

EL SHAARAWY 6,5

Usa la cresta dopo averla abbassata al derby. Trova subito il gol del vantaggio e sfiora la doppietta (77' Mayoral sv)

SHOMURODOV 5

Non soffre il freddo ucraino ma ha bisogno di clima da battaglia per rendere al meglio. Deludente, e a secco dal 19 agosto (64' Abraham 7: un palo e un gol)

MOURINHO 6

La Conference rischia di diventare un passatempo.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA