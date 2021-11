RUI PATRICIO 6,5

Tra i migliori perché evita la goleada. Sulle tre reti può solo incolpare i compagni

KUMBULLA 5

Okereke lo manda a contare i petali con troppa facilità (66' Perez 5: aspetta una eternità prima di calciare in porta. A cosa pensa?)

MANCINI 4,5

Due errori grossolani: la marcatura strappata da Ceccaroni sul primo gol e la linea del fuorigioco sul 3-2. Coi fatti, sul campo, si deve parlare

IBANEZ 5

Stavolta non tira fuori le unghie quando serve

KARSDORP 5

Ricuce e riparte senza sosta. Al cross non è preciso e dietro a volte balla (82' Zalewski sv)

CRISTANTE 4,5

Sorpreso in difetto sul gol del suo amico Caldara. Errore pesante, e ne commette pure altri. Il rigore? Quello è un errore dell'arbitro

VERETOUT 5

Martella sodo solo nel primo tempo. Poi accusa i colpi

EL SHAARAWY 6

Ha una serie di medicine per curare l'apatia da gol romanista. Trovata la cura ecco la nuova malattia: i buchi difensivi (77' Zaniolo 5,5: ritrovi lucidità)

PELLEGRINI 6

Stringe denti e fascia da capitano. Non sta bene e nei primi minuti si vede quando perde palloni velenosi. Poi si fa coraggio e diventa un distributore importante

ABRAHAM 7

Leone d'oro come attore protagonista di un primo tempo in cui fa tutto: guadagnarsi rigori, colpire pali, fare assist, segnare. E soprattutto sorridere dei guai. Nella ripresa pure lui si affloscia

SHOMURODOV 6,5

L'Eldorado è solo un miraggio. Trova gol e assist prima di sparire nella ripresa (82' Mayotal ng)

MOURINHO 5

Coraggio nel cambiare il modulo ma la coperta resta corta e i difetti restano evidenti. Una caduta clamorosa



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA