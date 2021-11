RUI PATRICIO 6,5

Pioggia, umidità e noia. Nessun pericolo per il portoghese fino al minuto 70 quando tiene a galla la Roma con un intervento di istinto

MANCINI 6,5

Pochi appuntamento dietro, così può permettersi di arrampicarsi sull'alta montagna davanti a Sirigu. Dietro è impeccabile.

KUMBULLA 6

Più di un'ora di piantone senza il bisogno di intervenire se non su una conclusione sporcata di Ekuban. Il problema è quando deve staccarsi dai compitini di guardia e provare a impostare (84' Smalling sv)

IBANEZ 6,5

Strappa bene lungo i bordi non concedendo fiato a chi si avvicina dalle sue parti

KARSDORP 6

Tutto bene, tranne (spesso) il cross. In difesa ha ben poco lavoro da svolgere

PELLEGRINI 6

Tre passi indietro, dentro stretti ma nessuna resa. In una posizione arretrata il capitano prova a tenere alta la bandiera. Ci riesce con enorme fatica. (93' Bove sv)

VERETOUT 6

S'arrovella per trovare la posizione giusta nella quale calamitare palloni. Becca un giallo pesante e non sempre è lucido

EL SHAARAWY 6,5

Cresta alta nonostante la pioggia fitta. Cerca spesso fondo e compagni, ma i suoi assist di cashmere non sono sempre apprezzati

MKHITARYAN 7

Ritrova posto in centro e si rivedono le magie dell'armeno. Segna un gol stupendo ma c'è Abraham che rovina tutto, poi ci riprova tre volte fino all'assist di magia per Afena

ABRAHAM 5

La sfortuna conta, ma a volte la sorte va presa di petto. E lui lo fa poco. Rovina la gioia per il gol di Miki, crea poca profondità e dialoga a fatica coi compagni. Rifiata con Afena.

SHOMURODOV 4,5

Incontra l'ex appena lasciata e gli tremano le gambe. Si divora due gol, uno imperdonabile. Comunicazioni farneticanti con Abraham. (74' Afena-Gyan 8: cosa può fare un 18enne in questi casi? Spaccare la partita. Segna due gol magnifici, libera la Roma da un fine pena)

MOURINHO 6,5

Azzecca la mossa Afena e si abbraccia la sua Roma. Ma rischia di non vincere una non partita contro un Genoa decimato



Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

