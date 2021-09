RUI PATRICIO 5

Diventa Rui Pasticcio nella serata sbagliata. Uscita imbarazzante su Milinkovic e pure su Pedro non sembra perfetto

KARSDORP 5,5

Pedro fa fuoco e fiamme. Prova a spegnere e controbattere, ma va male. (37' st Zalewski sv)

MANCINI 4

Da capitano ha colpe doppie. Inguardabile la marcatura su Milinkovic, poi Immobile ne fa quel che vuole. Derby da dimenticare

IBANEZ 6

La garra di un ragazzo che non trema più Segna il gol del 2-1 ed è l'ultimo dei colpevoli dietro. Però nella ripresa balla pure lui

VINA 4,5

Stringe i denti ma gli tremano le gambe. Alcuni errori sono inquietanti (37'st Smalling sv)

VERETOUT 7

Ultimo a mollare. Mette sulla testa di Ibanez la palla del 2-1. Segna il rigore del 3-2 e prova a suonare la carica nel finale. Di più era difficile

CRISTANTE 5

Torna il Bryan edizione Fonseca. Sbaglia una marea di palloni e non garantisce copertura

ZANIOLO 6,5

Il Var lo ignora nel bene e nel male sulle occasioni d arigore. Lui in campo si sveglia davvero solo nel finale quando infiamma i guanti di Reina (32' st Perez 6: numeri, a volte troppi e non necessari).

MKHITARYAN 5,5

Arduo il compito di vice Pellegrini. Ci mette sudore e fatica, ma nessuno spunto di rilievo. Farebbe ammonire Leiva la seconda volta, ma Guida la pensa diversamente

EL SHAARAWY 5

I tempi del Faraone re del derby sono lontani. E' leggero e poco concentrato (32' st Shomurodov 6: mette fisico e impegna Reina)

ABRAHAM 5,5

Pochissime le palle giocabili. Prova a gettare cavi e moschettoni ai compagni per la salita che appare una scalata impossibile

MOURINHO 5

La prima vera batosta. Alcuni singoli sono stanchi, dietro si balla troppo. E i cambi sembrano tardivi. Ci poteva stare il pari ma dallo Special ci si aspetta di più



