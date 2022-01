RUI PATRICIO 5,5

Primo tempo da ninna-nanna, secondo da incubo. Fra poco per togliere quella musica horror che pervade tutta la difesa romanista

MAITLAND-NILES 5,5

Non sa nemmeno come si dice buonasera in italiano ancora. Tratta bene il pallone ma nella ripresa pure lui si schiaccia troppo

IBANEZ 4,5

Rivive i traumi del recente passato. Sbaglia tanto, picchia spesso senza senso

SMALLING 5

Un'ora da Kraken che cattura tutto. Poi affonda negli abissi di una follia collettiva sbagliando di tutto e di più

VINA 5,5

Resta basso, e morde qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Lo fa bene per oltre un'ora, poi arretra troppo

VERETOUT 5,5

Fa fiorire il gol di Abraham e regge con Cristante un centrocampo che si sfalda improvvisamente dopo il doppio vantaggio. Senza perché (78' Perez sv tentativi vani)

CRISTANTE 6

Cattura di tutto e di più facendo fare una figura piccola a Locatelli. Poi entra pure lui nel tunnel oscuro

PELLEGRINI 6

Paradiso e Inferno in meno di mezz'ora. Si inventa una punizione alla Totti sotto gli occhi di Totti. Poi ha l'occasione di pareggiare sul dischetto ma si emoziona

MKHITARYAN 6,5

Prova come al solito ad alzare il livello della conversazione tralasciando battute scurrili e concentrandosi sul corretto scorrimento del pallone tra i due reparti. Trova pure il gol. Inutile

FELIX 6,5

Corre come Sonic e mette in difficoltà uno come Cuadrado prendendo pure la punizione del 3-1. Esce senza un perché. (71' Shomurodov 5,5: non mette la stessa corsa, non usa bene il fisico)

ABRAHAM 7

Ancora gol alle big, si guadagna un rigore e assiste bene ii compagni. Cosa altro gli si può chiedere?

MOURINHO 5

Psicodramma. Ci sono tre partite in una in un vortice di umoralità che spaventa. Questa è una mega mazzata



