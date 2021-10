RUI PATRICIO 5,5

Nei big match rischia sempre il pasticcio. Il gol non è irresistibile, lo è ancor meno la rovesciata di Bernardeschi che smanaccia sui piedi di Kean

KARSDORP 5,5

Quando spinge diventa un pericolo, peccato lo faccia col contagocce. Il duello lo vince De Sciglio

MANCINI 6

Non ha colpe sul gol e mantiene lucidità quando Chiesa prova a fargli sentire il peso dell'azzurro

IBANEZ 5,5

Errore imperdonabile sul gol di Kean quando si lascia sopraffare nettamente. Non basta ringhiare per il resto del match

VINA 6

Buoni spunti ma pure qualche attimo di paura con Cuadrado

VERETOUT 5

Sbaglia il rigore più importante dopo averne segnati 13 di fila. Ma tutta la serata è parecchio nervosa (80' Shomurodov ng)

CRISTANTE 6

Contrasta centralmente facendo più da incudine che da martello. Ecco, a volte servirebbe martellare

ZANIOLO 6

Parte come una furia, ma forse proprio le troppe fiamme gli bruciano un altro Juve-Roma. Stavolta senza drammi come due anni fa, ma è costretto a uscire. (26' El Shaarawy 6: qualche buona giocata, ma non ha il fisico di Nicolò)

PELLEGRINI 5,5

Stella offuscata dove è più difficile brillare. Lorenzo non trova spunti dopo un quarto d'ora in cui sembrava sul pezzo. La 1° da capitano allo Stadium va male

MKHITARYAN 5,5

Anonimato tecnico anche per ragioni tattiche. L'unico lampo è a fine primo tempo quando si guadagna il rigore

ABRAHAM 6,5

Stringe i denti e ha voglia di spaccare il mondo. Entra in tutte le azioni pericolose ma raramente ha campo davanti per far male. Si poteva risparmiare la scena con Veretout per il rigore

MOURINHO 5,5

Sente l'odore del nemico ma riceve tre mazzate in un tempo. E questa Roma non è ancora adatta a sopportare tanto dolore. Passo indietro



Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

