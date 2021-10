RUI PATRICIO 4,5

Sommerso di gol e vergogna senza troppe colpe

REYNOLDS 3

Via col vento. Nel senso che lo vediamo volare via al minimo contatto. Tatticamente e tecnicamente impresentabile

KUMBULLA 2

Di ghiaccio sul primo e terzo gol, da vecchia gloria sul poker e sulla cinquina. Bocciatissimo

IBANEZ 4

Si fa trascinare nel caos provando in modo confuso a mettere pezze

CALAFIORI 3,5

Pattina sul ghiaccio. Lo tagli con un grissino

DIAWARA 3,5

Da Subbuteo sul sintetico. Poi si sveglia e serve Perez, ma il 3-1 è pure colpa sua (15'st Pellegrini 4)

DARBOE 3,5

Dovrebbe avere il fuoco nelle vene (1'st Cristante 4: incredulo)

PEREZ 5

Predica nel deserto di gelo, trova il gol e non molla. Almeno lui

VILLAR 3,5

Va oltre la barriera trovando solo schiaffi. (1'st Mkhitaryan 4)

EL SHAARAWY 4

Capitano indisponente. Butta via palloni e pensieri (15'st Abraham 4)

MAYORAL 4

Prova anonima (1'st Shomurodov 3,5)

MOURINHO 3

Vergognoso match e tanta paura per il futuro.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

