Rugby, febbre alle stelle per la sfida Italia-All Blacks

Daniele PetroselliRoma è pronta a tornare ad ospitare un mito chiamato All Blacks. Il 24 novembre allo stadio Olimpico sfida ai campioni del mondo neozelandesi per l'Italrugby del ct. Conor O'Shea, reduci dalla vittoria del Rugby Championship. Per la Capitale si tratta della terza volta dal 2012, ma come ha ricordato durante la presentazione dell'evento ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò, il meglio vuole il meglio: «Purtroppo in Italia ne abbiamo solo un paio che possono essere ritenuti all'altezza. E sono particolarmente orgoglioso che sia l'Olimpico».«Un evento nell'evento», ha invece detto il presidente della Fir presidente Alfredo Gavazzi, che conferma la formula vincente del Terzo Tempo Peroni Village all'interno del Foro Italico e soprattutto i musei capitolini gratis per chi acquisterà il biglietto della partita. E intanto la risposta dei tifosi si sta già facendo sentire: ad un mese e mezzo dall'evento, oltre 40mila tagliandi venduti per la sfida ai Tuttineri, già un settore esaurito (Tevere top) e altri con pochi biglietti rimasti. Ma si attende a breve il sold out.