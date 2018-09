Rugani, nuova spina per Allegri

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Doppio problema per Allegri, chiamato a gestire le forze dei big e i musi lunghi di chi è ai margini dell'undici titolare. Il caso più chiacchierato resta quello di Dybala, che rischia la terza panchina consecutiva, domenica contro il Sassuolo. Il numero 10 non rientrerà dagli Stati Uniti prima di domani, con il fuso orario da smaltire. E allora è più che plausibile che il Conte Max insista sul 4-3-3 con gli inamovibili Mandzukic e Ronaldo, più probabilmente Bernardeschi: «Abbiamo una rosa forte e completa, forse siamo i favoriti per vincere la Champions League, ma questo non vuol dire che arriveremo sicuramente in finale», ha detto l'ex viola. Rugani, invece, è stato relegato in tribuna in entrambe le partite dell'Italia del ct Mancini. L'addio di Caldara ai bianconeri sembrava poter aprire qualche spazio in più per Rugani, l'eterno incompiuto fermo in questa stagione a zero minuti ufficiali. Difficile immaginare che il prossimo rinnovo del contratto fino al 2023, con stipendio da 2,8 milioni, restituisca il pieno sorriso al difensore toscano.riproduzione riservata ®