Rubavano le offerte lasciate dai fedeli dopo l'accensione di una candela in alcune delle chiese più prestigiose di Roma, dalla basilica di Santa Maria Maggiore alla chiesa di Santa Maria Maddalena. E lo facevano con un sistema ingegnoso: utilizzavano un metro metallico allungabile su cui era applicato del nastro adesivo all'estremità. I soldi, sia banconote che monete, veniva così pescati e portati via.

Ma questa volta il loro piano è andato storto e sono stati arrestati: un uomo romano di 52 anni, un altro di origine bosniaco di 33 e una donna di 31, anche lei bosniaca. A notare i primi due a Santa Maria Maggiore una turista inglese che ha subito allertato il personale della gendarmeria vaticana in servizio. Gli agenti sono intervenuti, hanno bloccato i ladri e richiesto l'intervento dei carabinieri. Ammanettati e portati in caserma, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

A Santa Maria Maddalena è stata invece colta in flagrante dai carabinieri della stazione Quirinale impegnati nei controlli in occasione delle festività pasquali la donna bosniaca, residente nel campo rom di Castel Romano e già nota alle forze dell'ordine. L'accusa è la stessa dei due colleghi: furto aggravato. (S. Pie.)

