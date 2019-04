Rubavano farmaci Sgominata la gang

Con la complicità di un gruppo di dipendenti, rubavano medicinali da un deposito a Roma per rivenderli a terzi. Dopo un anno di indagini, partite da una denuncia presentata nel 2017 dalla direzione di un grande deposito di medicinali della Capitale inerente gravi perdite economiche a causa di furti di medicinali e prodotti farmaceutici per un valore di 570 mila euro circa, gli agenti della polizia di Stato in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria istituita all'interno della Procura della Repubblica, ieri mattina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 10 persone.

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Antonio Calaresu. Gli agenti della polizia hanno individuato una rete di 22 persone, 4 delle quali dipendenti del deposito che, dopo i furti di medicinali, li rivendevano a terze persone, singolarmente o in concorso tra loro, con la complicità di un rappresentate farmaceutico. Per 4 degli indagati è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari mentre, per altri 6 è stata disposta la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; altre 12 persone sono state indagate in stato di libertà, per reati che vanno dal furto alla ricettazione.

