Rubavano borse ai tavolini grazie all'asta per i selfie

La loro tecnica di furto sembra ideale per una sceneggiatura cinematografica. La banda del selfie-stick colpiva nei ristoranti del Centro della capitale rubando borse grazie all'asta per fare i selfie. Numerosi i colpi messi a segno ai danni di turisti (donne in primis, ma non solo) seduti ai tavolini all'aperto.

Il modus operandi era ormai collaudato: dopo essersi messi ad un tavolo vicino a quello della vittima, uno dei banditi (tramite l'asta allungabile per il cellulare) fingeva di scattarsi un selfie ma con la stessa asta riusciva invece ad agganciare la borsa, sfilarla dalla sedia a cui era stata appoggiata e portarla via. Un incubo per i ristoratori. Ma le facili prede ora dovrebbero essere al sicuro dopo che i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tutti i componenti della gang dopo che avevano borseggiato una turista belga in un ristorante di via delle Muratte. Si tratta di tre cittadini cubani poco più che ventenni, incensurati. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

