Rubava trolley e valigie ai pellegrini

Sabato pomeriggio, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, impegnati nell'azione di contrasto dei reati che vedono molto spesso come vittime i turisti in visita nella Capitale, hanno arrestato un 51enne di origini bosniache, nullafacente e con precedenti, domiciliato nel campo nomadi di via Pontina, con l'accusa di furto aggravato su autovettura.I Carabinieri, in transito in viale Vaticano a bordo di un'auto civetta, hanno notato a terra i vetri infranti del deflettore di un'auto, al cui interno vi era una persona chinata sui sedili posteriori che, dopo aver reclinato la spalliera stava rubando i trolley dall'interno. I Carabinieri, dopo essersi qualificati, si sono avvicinati e lo hanno subito bloccato. Dagli accertamenti, i militari hanno appurato che l'auto era stata noleggiata da una famiglia di turisti messicani, impegnata in un tour all'interno dei Musei Vaticani. Per il 51enne sono scattate le manette ed è stato portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.