Rubava i cellulari ai medici in ospedale

A seguito di una segnalazione giunta al 112, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Casilina hanno arrestato un «topo d'ospedale», romano di 31 anni, nullafacente e con precedenti, per furto aggravato. Dopo essere entrato all'interno della struttura ospedaliera del Policlinico Casilino, approfittando dell'orario di apertura alle visite dei pazienti, l'uomo è riuscito a raggiungere gli spogliatoi del personale medico da dove ha sottratto un telefono cellulare appoggiato sopra un comodino, per poi tentare la fuga. Fuga che, suo malgrado, non è andata a buon fine perché è stato fermato, nei corridoi dell'ospedale, dai carabinieri intervenuti su segnalazione del personale della sicurezza interna che lo aveva notato poco prima aggirarsi in atteggiamento sospetto nella struttura.