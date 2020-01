Rubati tutti i computer Scuola senza laboratori

Emilio Orlando

Porte sfondate, pareti deturpate, estintori svuotati nei corridoi, vetri in frantumi, computer e denaro contante rubati. Un raid vandalico in piena regola dal bilancio molto pesante si è verificato durante le vacanze di Natale, nel' istituto scolastico omnicomprensivo Lewis Carroll vi via Latina nel quartiere Appio Latino a Roma. Ieri mattina, di ritorno dalle vacanze di Natale, gli studenti e professori hanno fatto l' amara scoperta.

I malviventi, per entrare nella scuola, hanno fatto un buco ad una parete ed hanno portato via tutti gli strumenti didattico tecnologici, tra cui i pc ed altro materiale informatico. Le indagini sono state affidate alla polizia, del commissariato Appio che sta ricostruendo temporalmente il furto. Le lezioni infatti erano terminate prima delle festività per riprendere solo ieri. In questo lasso temporale, andrebbe collocato il blitz. Gli investigatori del commissariato Appio stanno esaminando le riprese a circuito chiuso di alcune telecamere di videosorveglianza della zona per identificare gli autori che non si esclude possa essere una banda di vandali che però ha utilizzato un furgone per trasportare il bottino. «Non si smetta mai di cercare i responsabili - sottolinea un docente - questi atti rappresentano un pessimo esempio per tutti e non possono rimare impuniti». Proprio nelle immagini di videosorveglianza potrebbero essere rimasti immortalati i volti dei malviventi che si sono introdotti nella scuola. «Non si esclude - racconta un investigatore - che siamo di fronte a una banda di teppisti che oltre che vandalizzare ha anche portato via tutto quello che di valore le è capitato sotto mano». Le lezioni sono state sospese per ripulire le aule e gli ambienti dell'istituto.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

