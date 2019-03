«Rubano sempre i fiori dove morì la mia Denise»

Lorena Loiacono

Ciao Denise, amore nostro, scritto sulla foto di una bellissima ragazza. La giovane Denise Moriggi è morta in un terribile incidente sulla via del Mare il 21 gennaio scorso. Aveva solo 22 anni.

E a lasciarle quella dedica commovente sono stati la sua mamma Bruna e il suo papà che, da quel tragico giorno, non trovano pace. La mamma ha fatto stampare una gigantografia della figlia per appenderla su un platano, nel punto esatto dove è avvenuto l'incidente, per poi portarle bellissime composizioni di fiori. Denise viaggiava infatti su un'auto che si è schiantata al km 24,3 delle via del Mare in direzione Roma, all'altezza di Ostia Antica.

Ma c'è qualcuno che, puntualmente, continua ad offendere e ad approfittarsi di quel dolore rubandole i fiori e lasciando così, su quell'albero, un vuoto insopportabile. Come se non bastasse tutto il dolore che prova la mamma Bruna. E allora adesso la donna ha deciso di lanciare un appello tramite i social network per trovare e fermare il responsabile di un gesto tanto vile.

«Vi prego, aiutatemi a scoprire chi ruba i fiori che mettiamo a ricordo dell'incidente in cui morì la mia unica figlia, Denise. In appena due settimane, infatti, i fiori sono stati rubati per ben tre volte. Il primo furto è avvenuto il 20 febbraio scorso: Con tutto il dolore che mi porto addosso spiega mamma Bruna, lanciando il suo appello social il 22 febbraio ripreparo una composizione di fiori per rimetterla al suo posto, chiedendo ancora una volta la collaborazione dei vigili del fuoco perché il punto è molto pericoloso. Lo stesso giorno alle ore 19.00 non c'erano più. Aspetto una settimana, ripreparo la terza composizione di fiori, siamo ritornati a posizionarla io e mio marito il 02 marzo ma ieri, 3 marzo, alle 14.30 non c'erano più. Perché tutta questa cattiveria? Mia figlia era una ragazza dolcissima, non merita tutto questo».

E non lo merita la mamma. Così il web si è mobilitato per diffondere l'appello il più possibile. Il post di Bruna in poco più di 24 ore ha ricevuto, fino a ieri sera, qualcosa come 5mila condivisioni e ben 2mila commenti . C'è chi promette di controllare, ogni volta che passa, e chi racconta di aver subito furti simili, inaccettabili. Come quelli sulle tombe dei bambini, da cui spariscono giocattolini e carillon. Quei fiori, per Bruna, rappresentano tutte le carezze che avrebbe voluto dare alla sua Denise. Non può accettare che le vangano portate via anche queste.

