Ruba un cellulare e tenta la fuga sul 64

Ruba un telefono cellulare al cliente di un ristorante etnico di via Manin, poi prende al volo il bus 64, incalzando l'autista affinché parta subito eludere l'arrivo dei carabinieri. E' la rocambolesca vicenda che i militari del Nucleo Radiomobile hanno dovuto fronteggiare la scorsa sera per arrestare un giovane cittadino egiziano di 19 anni con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora.Il ladro è entrato in azione in un ristorante etnico dove la vittima, un turista portoghese di 20 anni, stava consumando un pasto seduto al tavolo. Approfittando di un momento di distrazione dell'avventore, il 19enne ha afferrato il suo telefono cellulare fuggendo a piedi verso piazza dei Cinquecento, inseguito dalla vittima. Il cittadino egiziano è salito con tutta fretta a bordo di un bus della linea 64 che era in procinto di partire dal capolinea e ha iniziato a sollecitare l'autista affinché chiudesse le porte e lasciasse la fermata. Suo malgrado gli uomini del Nucleo Radiomobile, in transito proprio in quel momento, hanno notato la scena e su input della vittima hanno acciuffato il ladro, dopo aver fatto i conti con il suo tentativo di aggressione. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.