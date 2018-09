Ruba la pizza dal piatto: arrestato

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Carabinieri di Trastevere hanno arrestato un marocchino di 49 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con le accuse di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, affamato e in evidente stato di alterazione psicofisica, si è avvicinato a uno dei tavoli esterni di un ristorante di piazza Trilussa e, con mossa fulminea, ha sfilato dal piatto di un cliente la pizza che il cameriere gli aveva appena servito. Di lì a poco si è generato un piccolo parapiglia, situazione che ha indotto il titolare del ristorante a contattare il 112: alla vista dei Carabinieri, il 49enne si è prima rifiutato di fornire le proprie generalità declinando una sequela di offese nei confronti degli uomini dell'Arma, successivamente ha tentato più volte di colpire i militari con calci e pugni. L'esagitato è stato immobilizzato e portato in caserma, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.