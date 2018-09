Ruba l'auto col cane a bordo Folle fuga sulla via Ostiense

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiI gatti avranno pure sette vite, ma i cani evidentemente hanno una gran fortuna. Almeno così è stato per Yuppie, un piccolo maltese bianco, protagonista di una disavventura degna di un cartone animato, solo che in questo caso il nemico era senza coda e giocava una battaglia impari.Yuppie è stato rapito da un uomo che ha provato a rubare l'auto della sua padrona approfittando di una breve assenza. Il furto è avvenuto in viale America, nel quartiere Eur, dove la donna aveva parcheggiato per pochi minuti prima di scendere per fare un veloce prelievo al bancomat.La sosta era breve, così ha lasciato il suo amato Yuppie in auto, sicura che non sarebbe potuto succedere nulla, ma quei pochi attimi sono stati sufficienti a un 41enne cileno per impossessarsi della vettura e fuggire. Gli agenti del commissariato Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro, sono riusciti ad intercettarlo, subito dopo la denunci.La vettura, grazie all'antifurto satellitare, è stata rintracciata in via Ostiense, dove è iniziato l'inseguimento. Dopo aver abbandonato l'auto, il 41enne ha proseguito a piedi: ha cercato di far perdere le proprie tracce nascondendosi tra i passanti di un mercato e in seguito ha scavalcato il cancello di un giardino privato dove è stato bloccato e tratto in arresto dai poliziotti. In tutto questo trambusto il tenero Yuppie è rimasto in auto, fedele come un cane sa essere, sicuro che la sua padrona non avrebbe mai lasciato che gli venisse fatto del male, e così è stato.Dopo l'arresto gli agenti hanno restituito la vettura alla legittima proprietaria, e con il mezzo anche il peloso amico. Tutto è bene quel che finisce bene, Yuppie è tornato a casa sano e salvo, accolto dalle coccole della padrona e magari anche da una doppia dose di crocchette come premio per il suo scodinzolante coraggio.riproduzione riservata ®