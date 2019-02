Ruba il suv con dentro nonna e nipote

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un furto che è durato neanche 500 metri: giusto il tempo che il ladro si rendesse conto che la vettura non era così abbandonata come credeva. Anzi, al suo interno erano rimaste una signora di 69 anni e la sua piccola nipotina di un anno e mezzo. Il goffo ladro, accortosi delle due occupanti, non ha potuto fare altro che abbandonare di gran carriera il mezzo, dandosi alla fuga a gambe levate.La vicenda è avvenuta in zona Santa Croce in Gerusalemme quando, intorno alle 19.30, il ladro si è appropriato di un suv, una Toyota Rav 4, che era fermo a piazzale Prenestino. Secondo quanto raccontato dalla stessa conducente della vettura, la donna era scesa solo per pochi secondi: per questo aveva lasciato lo sportello aperto, la sua borsa nell'abitacolo e, insieme alle chiavi della vettura inserite nel blocchetto, il motore acceso. Approfittando del mezzo (apparentemente) abbandonato, il ladro si è messo al volante della Toyota, scappando a tutta velocità.Ma la sua fuga in macchina è durata pochissimo: l'uomo ha fatto perdere le sue tracce, scappando a piedi, prima che i Carabinieri, la Polizia e gli agenti del I gruppo della Polizia locale, diretti da Maurizio Maggi (i primi che hanno dato il via all'operazione), arrivassero sul luogo dove il rapinatore aveva abbandonato il suv. All'interno del mezzo, le forze dell'ordine hanno ritrovato la signora in evidente stato di choc ma, aldilà del grande spavento, sia la donna che la bambina non hanno riportato ferite. Il ladro ha però portato via con lui dalla macchina la borsa della proprietaria della vettura: ha preferito probabilmente evitare l'accusa di sequestro di persona e accontentarsi dei denari della conducente.(L. Cal.)