Ruba gli orecchini da 100mila euro a una giornalista Rai: presa la colf

Emilio Orlando

Si presentava come una colf referenziata e stimata. Nel suo curriculum lavorativo, vantava precedenti esperienze lavorative presso famosi professionisti che per motivi di lavoro erano sempre in viaggio all'estero. Le referenze venivano confermate da un sedicente ex datore di lavoro che era in realtà il marito della donna di servizio. Una volta carpita la fiducia della famiglia che l' aveva assunta scattava il piano diabolico.

Con abilità quasi mefistofelica, la trentaseienne Mary Luzy Lima De Oliveira mischiava nei pasti potenti sonniferi e calmanti a base di benzodiazepine per stordirli e rapinarli di oggetti di valore e denaro contante. Tra le vittime, anche Mariella Milani, storica giornalista della Rai specializzata in moda e costume. a cui la donna ha rapinato un paio di orecchini del valore di 100 mila euro. La cronista, residente in piazza Cavour, dopo essersi accorta di quanto era accaduto ha presentato la denuncia alla polizia che si è subito messa sulle tracce della malvivente. Gli agenti del commissariato Borgo, l'hanno localizzata in un paesino in provincia dell'Aquila, dove la De Oliveira si era nascosta insieme al marito. Durante le indagini la questura ha messo in campo anche i detective della polizia amministrativa che sono risaliti anche all'oreficeria e compro oro che aveva acquistato un paio di orecchini dalla coppia di malviventi e non li aveva annotati sul registro degli acquisti.

Un'altra coppia di anziani che si era rivolti alla donna finita in manette per assumerla come colf dopo aver letto l' annuncio su un sito specializzato in manodopera domestica, avevano denunciato che durante la permanenza della badante nella loro abitazione, accusavano spesso stordimento ed una sonnolenza inspiegabile che erano terminati dopo il licenziamento.

Il figlio dei due anziani aveva trovato nascosto dentro alcune buste un flacone di un sonnifero che i genitori non avevano mai comprato. Nella rete della polizia, nel corso di un' altra indagine è finito un falso avvocato che truffava coppie di anziani soli.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA