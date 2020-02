Ruan Jianghua

GALLERIA TRART

Pittore e calligrafo, membro della più importanti associazioni di artisti e letterati cinesi, professore universitario e vincitore di importanti premi artistici in Cina. Il maestro dedica la mostra Spring, all'isola Hainan, dove vive: ventitrè tempere ad acqua Su carta di riso, con colori a tempera, inchiostri e pigmenti minerali e vegetali, stesi sia in velature che in campiture coprenti.

Largo Ginnasi 4, da giovedì al 15/02, info 3398829048

Giappone arte

GALLERIA MONOGRAMMA

Scambi culturali tra Monogramma e il Giappone, per la mostra di 6 artisti giapponesi contemporanei della galleria Emigre Collection di Tokyo:

Yuiko Rayka, Kiruku- Mikihiko Kyobashi, Kyoko Suzuki, Hiroko Ueba, Ayame Kikuchi.

Via Margutta 102, inaugura oggi alle 18,30, fino al 18/02, info 3480537611

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

