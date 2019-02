«Roxy bar, 7 anni ai Casamonica»

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sette anni e quattro mesi di reclusione, più altri tre anni di libertà vigilata: questa la richiesta che la Procura di Roma ha chiesto per Antonio Casamonica. Il pm Giovanni Musarò ha contestato al giovane le accuse di lesioni e violenza privata, aggravate dal metodo mafioso. Il giovane Casamonica prese parte, insieme al cugino Alfredo Di Silvio, al pestaggio del Roxy Bar di Via Salvatore Barzilai, avvenuto nella domenica di Pasqua del 2018: era il 1° aprile dello scorso anno, e a scatenare la rabbia dei due fu il rifiuto del barista di servirli per primi, noncuranti degli altri clienti: i ragazzotti se la presero anche con una disabile, che aveva protestato per i loro modi, picchiandola e colpendola anche con la cintura in pelle che portavano alla vita, per poi abbandonare il bar come se nulla fosse. Successivamente la coppia Di Silvio - Casamonica era ritornata al Roxy per prendersela anche con il barista rumeno, andandolo a picchiare direttamente sulla pedana, dietro il bancone. Il tutto fu ripreso dalle telecamere, e il giovane dell'est decise di denunciare tutto alle autorità: per cercare di dissuaderlo dal suo intento, al bar si presentò anche il capofamiglia dei Di Silvio, Enrico.Nella sua requisitoria il pm Giovanni Musarò ha sottolineato il «clima omertoso» che regna alla Romanina: «Lì ci sono le ville del clan, nei garage sono parcheggiate le Ferrari - ha affermato il pm - eppure si dicono tutti nullafacenti». Per il pubblico ministero Musarò, l'evento del Roxy Bar «non è stato un caso» ma un esempio di come i «Casamonica hanno imposto una serie di regole all'interno della zona».Per l'aggressione del 1° aprile 2018, lo scorso 15 ottobre tre esponenti del clan optarono per il rito abbreviato: per questo Alfredo Di Silvio e il fratello Vincenzo sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 4 anni e dieci mesi, mentre per il nonno Enrico, fu emessa una condanna a tre anni e due mesi. (L. Cal.)