Rovere rilancia il suo Romolo in tv «Affresco di un mondo spaventoso»

ROMA - Il film Il primo re, uscito a gennaio scorso, era un azzardo. Un kolossal recitato in protolatino, girato «come si faceva una volta», puntando su un'epica molto più analogica che digitale, non aveva ottenuto al box office il risultato che meritava. Ora il suo autore Matteo Rovere rilancia: i primi di giugno inizieranno a Roma le riprese della serie in 10 episodi dal titolo Romulus, per cui sarà affiancato alla regia da Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale.

Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, la serie avrà come protagonisti Andrea Arcangeli (Trust - Il rapimento Getty), Marianna Fontana (Indivisibili, Capri-Revolution) e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) nei panni di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza. Per Romulus, ambientata otto secoli prima di Cristo, due intere città sono state meticolosamente ricostruite sulla base di ricerche storiche documentate, sono state coinvolte migliaia di figurazioni e più di 700 presenze stunt e riprodotte centinaia di armi. Tutto per ricreare, il più fedelmente possibile - anche nel linguaggio - un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere della natura e degli dei.

«Romulus è un racconto di sentimenti, guerra, fratellanza, coraggio e paura. È un grande affresco epico, una ricostruzione fortemente realistica degli eventi che hanno portato alla fondazione di Roma - ha spiegato Matteo Rovere, showrunner e regista della serie - Ma soprattutto è un'indagine sulle origini e il significato profondo del potere in Occidente: un viaggio in un mondo arcaico e spaventoso, dove tutto è sacro e gli uomini sentono ovunque la presenza misteriosa e ostile degli dei». (M. Gre.)

