ROULETTE COLOMBO

Ancora un albero caduto. Ancora un automobilista schiacciato dai rami mentre era in transito. Ancora una persona finita in ospedale. A Roma è sempre più allarme per il verde. L'ultimo crollo è di ieri mattina. Attimi di paura su via Cristoforo Colombo: alle 11 un ramo si è staccato da un albero, colpendo una Fiat 500 in transito. L'auto è stata colpita sulla corsia centrale in direzione Eur. La persona alla guida della vettura, nonostante lo choc, è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, i Vigili del Fuoco e l'agronomo del Comune di Roma che, dopo una analisi, ha disposto l'abbattimento dell'albero. A dire il vero quel pino era stato censito come a rischio: sulla corteccia c'è una X rossa che indica, appunto, il rischio massimo per il crollo.

Per permettere le operazioni di rimozione della Fiat 500 danneggiata e della grossa pianta la Colombo è stata temporaneamente chiusa nel tratto fra via Vedana e via Laurentina, in direzione Eur, con i vigili sul posto a deviare il traffico. La viabilità è andata letteralmente in tilt.

Torna dunque in auge l'allarme per il verde della Capitale. Tra gli ultimi crolli c'è da registrare quello del rione Prati. Un grosso albero di pino due settimane fa crollò sotto i colpi del vento a Roma in viale Mazzini, altezza civico 101. La pianta ha colpito tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Prati. Danneggiato anche un palo dell'Acea. I vigili hanno chiuso la strada in direzione piazza Mazzini con deviazione per via Antonio Baiamonti. La sindaca Rggi si era recata all'ospedale a trovare i feriti che, però, hanno scelto di non parlare con lei.

Da metà 2018 sono più di 1000 gli alberi caduti. Il Codacons ha lanciato persino una class action contro il Campidoglio per la mancata potatura degli alberi. La Sindaca, pochi giorni fa, ha annunciato un'operazione senza precedenti di abbattimento: «Alcuni alberi erano stati piantati da Mussolini, vanno rimossi perché pericolosi».

