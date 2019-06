ROTTAMAZIONE DEI DEBITI

Accoglimento totale o parziale della richiesta di rottamazione fiscale, in ogni caso con il conto da saldare. Sono in arrivo quasi 1,4 milioni di lettere di risposta, indirizzate ai circa 1,2 milioni di contribuenti che hanno presentato le richieste per aderire alla rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 (alcuni contribuenti hanno presentato più di una richiesta). L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando a tutti gli interessati la Comunicazione delle somme dovute, con l'esito della richiesta di adesione e le indicazioni per procedere al pagamento dell'importo, scontato delle sanzioni e degli interessi di mora. Le prime comunicazioni sono partite nei giorni scorsi ed entro il 30 giugno 2019 sarà completato l'invio.

Per il cosiddetto saldo e stralcio, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e riservato ai contribuenti con Isee sotto i 20 mila euro, la risposta dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alle circa 332.000 domande presentate arriverà invece entro il 31 ottobre 2019.

Nel dettaglio la ripartizione per regione delle adesioni trova il Lazio al primo posto con 236.812 domande, al secondo posto la Campania (190.179) e terza la Lombardia (185.599).

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

