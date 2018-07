Rossi, Tardelli e Altobelli tutto vero: terzo Mundial

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoIl presidente non solo fuma la pipa, ma al 3-0 realizzato da Altobelli (Breitner poco dopo segnerà l'inutile 3-1 per la Germania) Sandro Pertini ha uno scatto repentino: si alza dalla sua poltrona in tribuna al Bernabeu di Madrid e dice: «Non ci prendono più...». Al suo fianco l'allora re di Spagna Juan Carlos a vigilare sul presidente della Repubblica più amato dagli italiani. È forse questa la cartolina più bella di un Mondiale spagnolo iniziato in sordina, tra critiche a non finire, silenzi stampa azzurri (solo capitan Zoff parlava) e poi terminato in trionfo, passando dalle sfide epiche vinte con Argentina e Brasile, fino alla semifinale con la Polonia targata Boniek. Quindi l'ultimo atto, quello indimenticabile: 3-1 alla Germania (Ovest). Con un primo tempo fatto di sofferenza e quel rigore fallito da Cabrini: andò lui sul dischetto perché mancava il rigorista titolare, l'infortunato Antognoni.Quindi il tris, con una cadenza fantasticamente matematica, nella ripresa: 12' Rossi (ancora lui, Pablito, sesto centro: bomber del Mundial spagnolo), 24' Tardelli (quell'urlo diventato leggendario) e Altobelli (36'). E poco importa se il (maleducato) portiere tedesco Schumacher non darà la mano a Pertini a fine gara, passandogli davanti con indifferenza fastidiosa. Dino Zoff alza la Coppa più ambita 44 anni dopo Meazza. Gli azzurri portano in trionfo papà Enzo Bearzot, sul terreno dei sogni che diventano realtà del Bernabeu: campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo...(20/continua)riproduzione riservata ®