Rossi: «Petronas? Possibile nel 2021»

ROMA - È un Valentino rammaricato quello che sta per vivere il suo ultimo anno nel team ufficiale Yamaha in MotoGP: «E' stato difficile prendere la decisione, ma allo stesso tempo non voglio continuare se non sono competitivo ha detto il Dottore durante la presentazione della squadra - Servono le motivazioni e le motivazioni arrivano solo dai risultati. Se posso lottare per il podio sono contento e continuo, ma se non arrivano i risultati non ha senso continuare. Sarò padrone del mio destino. Il mio primo obiettivo comunque è continuare a correre nel 2021. Quindi, in caso di passaggio alla Petronas, non cambierebbe molto per me». E sulla scelta della casa di Iwata di puntare su Fabio Quartararo ammette: «La Yamaha ha fatto la scelta giusta. E' giovanissimo ed è molto forte, quindi penso che puntare su di lui sia corretto. Deluso? Ma questo è lo sport: l'unica cosa che contano sono i risultati». Rossi che poi ha confermato che deciderà se continuare o meno arriverà a metà stagione (alla pausa estiva), mentre sull'ipotesi di una reunion con Jorge Lorenzo, ora test driver, in Petronas, ha precisato: «Sarebbe bellissimo, ma Morbidelli si merita il posto e mi piacerebbe molto essere suo compagno di squadra». Una difesa tutta italiana e un messaggio per il futuro. (D.Pet.)

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA