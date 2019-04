Rossi: «Ma un disco riaccende i ricordi»

Riccardo Rossi: Amazon come Spotify, musica gratuita.

«Non so che cosa hanno intenzione di fare ma già con i film in streaming ora bisogna avere tre abbonamenti e tre password, il rischio è che succeda lo stesso con la musica. Vorrei che ci fosse un grande bacino unico».

Ascolta musica in streaming?

«Solo per sentire come è un pezzo e decidere se vale l'acquisto. Preferisco i vecchi supporti».

Il vinile?

«È il massimo: è un ascolto più ragionato, un ascolto di ricordi. Quando la puntina tocca il disco scatta la molla della nostalgia, ritrovi il graffio dove lo avevi lasciato 20 anni prima, ti tornano alla mente dei momenti. Anche il cd mi piace, però mi sembra destinato a morire, credo rimarranno solo i vinili e gli mp3.». (D.Ara.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA