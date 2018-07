Rossi e sempre Rossi Tutto vero: è finale

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoBenvenuta Italia al Nou Camp. L'8 luglio 1982 gli azzurri sono in semifinale al Mondiale di Spagna e giocano a Barcellona, non in quel Sarria che resterà indimenticabile per le vittorie su Argentina e Brasile, ma al Nou Camp, più grande e più importante. Ma non cambia nulla, la squadra di Bearzot continua in quel momento magico inarrestabile e batte anche i polacchi, senza Boniek squalificato, già incontrati all'esordio in quel Mundial, che ci avevano bloccato sullo 0-0 il 14 giugno.Al Nou Camp è diverso, i gol arrivano e sempre e solo da Paolo Rossi che firma una doppietta: la prima rete nel primo tempo su punizione di Antognoni, la seconda nella ripresa su quel cross di Bruno Conti passato alla storia per quanto perfetto e bello. Pablito negli spogliatoi dirà: «Quella palla di Conti aveva su scritto: devi solo spingermi in porta». E Paolo aveva spinto, e spinse anche nella finale di Madrid con la Germania, vinta 3-1, con prima rete proprio dell'azzurro. In quella semifinale stravinta 2-0 sui polacchi l'Italia per la prima volta in tutto il Mondiale diede l'impressione di essere entrata in una dimensione diversa, da grande squadra. Con la Polonia fu una vittoria di forza, non un'impresa come con Brasile e Argentina. Un successo che lanciò la squadra di Bearzot verso la conquista del terzo mondiale, tre giorni dopo, l'11 luglio contro la Germania. Quel giorno al Nou Camp l'Italia era diventata davvero grande.(17/continua)