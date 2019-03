Piergiorgio Bruni

ROMA - L'obiettivo, che per alcuni è semplicemente una flebile speranza, è migliorare la quinta posizione ottenuta 2 settimane fa in Qatar, nella gara inaugurale del Mondiale vinta da Andrea Dovizioso. Domenica si corre il GP d'Argentina e Valentino Rossi sa piuttosto bene quali possano essere le insidie che nasconde la pista di Termas de Rio Hondo. Lo scorso anno, infatti, il Dottore' è incappato in una delle peggiori prove del 2018, chiudendo 19eismo e scontrandosi col rivale di mille battaglie Marc Marquez. Una collisione che, non soltanto pregiudicò quella prestazione, ma riaccese esponenzialmente le polemiche fra i due. «Innanzitutto spiega il 9 volte campione del mondo, in un'intervista al sito della Yamaha ci auguriamo di avere buone condizioni di pista nel weekend, perché è sempre fondamentale. In secondo luogo, speriamo che stavolta ci sia bel tempo». Oltre ai recenti problemini legati all'assetto della moto, infatti, saranno le condizioni atmosferiche il vero ago della bilancia per arricchire numeri positivi e che fanno dell'Argentina un feudo per il pilota di Tavullia. Lo score, di tutto rispetto, recita: 1 successo, 3 podi e 78 punti all'attivo. «La scorsa stagione prosegue Rossi la gara è stata terribilmente complicata perché abbiamo corso su un circuito metà bagnato e metà asciutto. Perciò è stato molto difficile con le gomme slick sulle parti umide. Speriamo che quest'anno la cosa non si ripeta, poi vedremo se siamo forti o meno». Un velato messaggio alla sua scuderia, non ancora a livello di Ducati e Honda, che tuttavia non gli fa perdere di vista il traguardo: «Per quanto mi riguarda conclude il numero 46 farò del mio meglio per lottare per il podio».

