Rossi: «Avversari troppo veloci»

ROMA - La MotoGP ha trovato un nuovo protagonista, ma intanto Marc Marquez chiarisce che è sempre lui il re. Lo spagnolo della Honda dà una lezione a Fabio Quartararo e fa suo il gran premio di Misano dopo una bella battaglia con il talento francese della Yamaha, che dopo aver condotto per larga parte della gara si fa sorprendere nel finale dal campione del mondo e chiude al secondo posto. Per Marquez un altro tassello verso l'ottavo titolo iridato: il secondo, Dovizioso (solo sesto in gara), è a 93 punti di distacco. E si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: «Ho esultato tanto alla fine per due motivi - ha spiegato lo spagnolo - Perché mi era bruciato un po' perdere due gare all'ultima curva (Austria e Gran Bretagna, ndr) e per quello che era successo in qualifica con Rossi. Quell'episodio mi ha dato la scossa, mi ha caricato molto, perché per me il miglior modo di rispondere è sempre in pista». Ma poi rende onore a Quartararo: «Fabio è stato il vincitore morale di questa gara, avendo girato sempre in testa. È stato strepitoso». Sul podio la prima Yahama ufficiale di Vinales, mentre ancora quarto Valentino Rossi, distante dai rivali e senza alcuna voglia di alimentare le polemiche con Marquez: «Ha detto di essersi caricato per il nostro battibecco delle qualifiche? A me sembrava andasse forte lo stesso. Secondo me invece era contento perché ha battuto Quartararo e sa che lui potrà essere il suo grande avversario del futuro. Speravo di lottare per il podio, sarebbe stato bellissimo davanti alla mia gente. Ma Fabio, Marc e Maverick andavano più forte. Tra l'altro partendo dalla settima posizione è sempre dura e qui non è facile superare. Cosa mi manca? Alcune modifiche le abbiamo fatte, ma il nostro potenziale al momento è questo». E tra una settimana si torna in pista ad Aragon (Spagna).

